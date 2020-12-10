Жульничество при игре в нарды привело к смерти мужчины в Саратове

Мужчина признался в избиении оппонента ножкой от стула Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Заводском районе Саратова в суд направлено уголовное дело о причинении мужчине смертельных побоев.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, 40-летнего мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что привело к гибели человека.

Расследование дела завершено, оно передано в суд Фото: СУ СКР по Саратовской области

По версии следствия, 20 сентября у себя в квартире дома на улице Чернышевского он отмечал день рождения сожительницы. В гости пришел его 44-летний друг детства.

Вечером мужчины решили сыграть в нарды. Однако хозяин начал нарушать правила, что рассердило гостя. Во время ссоры 40-летний схватил ножку стула и принялся избивать приятеля по голове. Двух ударов хватило, чтобы тот упал и умер.

Злоумышленник вызвал скорую помощь, но сообщил, что приятель ударился головой о батарею.

Однако экспертиза показала, что характер удара совсем иной. Под тяжестью доказательств мужчина сознался и раскаялся.

Жертвой стал друг детства обвиняемого Фото: СУ СКР по Саратовской области

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