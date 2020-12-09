На саратовском вокзале пассажирам напомнили об ответственности за коррупцию

Транспортные полицейские провели профилактические беседы с сотрудниками вокзала. Фото Приволжского ЛУ МВД России на транспорте
В Международный день борьбы с коррупцией 9 декабря на сотрудники Приволжского ЛУ МВД России на транспорте организовали для работников транспортного предприятия профилактические беседы.
В здании вокзала пассажирам раздавали памятки об основных формах коррупции и контактных телефонах, по которым можно сообщить о преступлении.
Сотрудники транспортной полиции напомнили участникам мероприятия об административной и уголовной ответственности за совершение правонарушений и преступлений коррупционной направленности. Гражданам разъяснен порядок обращения в органы внутренних дел в случаях, связанных со взяточничеством, использованием служебного положения, коммерческом подкупе, хищении материальных и денежных средств.
Кроме того, памятки также размещены на информационных стендах в зале ожидания железнодорожного вокзала станции Саратов-1.
Пассажирам раздали памятки. Фото Приволжского ЛУ МВД России на транспорте
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