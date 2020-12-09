На Емлютина в Саратове такси сбило женщину

В Саратове под колеса авто попала женщина
Фото: ГИБДД по Саратову
В Кировском районе Саратова вчера утром, 8 декабря, такси сбило пешехода.
- Авария произошла в 07:15 напротив дома №51 по улице Емлютина. 33-летний водитель Datsun On-Do наехал на 27-летнюю женщину, — сообщили «КП-Саратов» в областной ГИБДД.
Пострадавшую госпитализировали.
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