В Энгельсе неизвестный врезался во дворе дома в авто и сбежал: ГИБДД ищет свидетелей

В Энгельсе Саратовской области произошла авария, виновник которой сбежал.

- В период с 21:00 7 декабря по 09:00 8 числа во дворе дома №143 по улице Комсомольская неизвестный водитель наехал на Kia Spectra, а потом покинул место ДТП, — сообщает Госавтоинспекция города Энгельс.

Очевидцев просят обратиться по телефону 8-927-226-02-49 или по номеру дежурной части: 88453 56-96-29.

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