В селе под Саратовом 60-летняя женщина заподозрила 41-летнего сожителя в неверности и поплатилась жизнью

Мужчину обвиняют в избиении сожительницы до смерти Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Базарно-Карабулакском районе Саратовской области продолжается расследование уголовного дела о причинении тяжких травм, которые привели к смерти человека.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, обвинение предъявлено 41-летнему мужчине.

По версии следствия, 22 ноября он с 60-летней сожительницей принимали гостей у себя дома в поселке Максимовка. После ухода друзей пара поссорилась, так как женщина заподозрила мужчину в неверности.

В ярости тот начал ее избивать, нанеся два удара кулаком по затылку. К врачам потерпевшая не обращалась, но 29 ноября сын нашел ее мертвой. Причиной смерти, как установили эксперты, стала черепно-мозговая травма и повреждение мозга.

Мужчина был задержан и арестован.

Обвиняемый был взят под стражу Фото: СУ СКР по Саратовской области

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.