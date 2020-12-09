В селе под Саратовом 60-летняя женщина заподозрила 41-летнего сожителя в неверности и поплатилась жизнью

Мужчину обвиняют в избиении сожительницы до смерти
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Базарно-Карабулакском районе Саратовской области продолжается расследование уголовного дела о причинении тяжких травм, которые привели к смерти человека.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, обвинение предъявлено 41-летнему мужчине.
По версии следствия, 22 ноября он с 60-летней сожительницей принимали гостей у себя дома в поселке Максимовка. После ухода друзей пара поссорилась, так как женщина заподозрила мужчину в неверности.
В ярости тот начал ее избивать, нанеся два удара кулаком по затылку. К врачам потерпевшая не обращалась, но 29 ноября сын нашел ее мертвой. Причиной смерти, как установили эксперты, стала черепно-мозговая травма и повреждение мозга.
Мужчина был задержан и арестован.
Обвиняемый был взят под стражу
Фото: СУ СКР по Саратовской области
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.