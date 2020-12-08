Начальник УФСБ предупредил саратовских чиновников об опасности ЧП на кислородной станции в больнице №2

Руководитель регионального УФСБ по Саратовской области Олег Боломожнов напомнил про пожар на кислородной станции в Челябинске.

По данным Боломожнова, в Саратове аналогичная станция в больнице №2 работает с 14 июня, но до 25 ноября не поставлена на учет в Ростехнадзоре. По его мнению, это может провести к ЧП.

- Мы лечим, но можем и покалечить. У вас планируется ее ввод станций, поэтому надо вовремя ставит на учет в Ростехнадзоре. Просил бы взять на личный контроль, - заметил Олег Боломожнов.

- Вы правы. Думаю, такого больше не повторится. Посмотрим, почему так во второй больнице произошло, - отреагировал министр здравоохранения Олег Костин.

Он рассказал, что заключены контракты на приобретение восьми портативных лабораторий на 15 млн рублей. Такие лаборатории смогут проводит около 20 исследований в час и могут применяться в отдаленных районах.

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