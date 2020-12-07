На проселочной саратовской дороге в перевернувшемся авто пострадал водитель

Днем 7 декабря на полевой дороге в Базарно-Карабулакском районе перевернулся автомобиль Lada Xray.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла в 15:20 в 600 метрах от села Старые Бурасы.

По предварительным данным, 49-летний водитель не справился с управлениям. Он госпитализирован.

Сейчас инспекторы ГИБДД проводят проверку, устанавливают все обстоятельства аварии.

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