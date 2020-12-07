На проселочной саратовской дороге в перевернувшемся авто пострадал водитель

Днем 7 декабря на полевой дороге в Базарно-Карабулакском районе перевернулся автомобиль Lada Xray.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла в 15:20 в 600 метрах от села Старые Бурасы.
По предварительным данным, 49-летний водитель не справился с управлениям. Он госпитализирован.
Сейчас инспекторы ГИБДД проводят проверку, устанавливают все обстоятельства аварии.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.