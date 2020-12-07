Инициировано уголовное дело о халатности после перекрытия дороги в Саратове

Саратовцы не раз жаловались в интернете на строительство офисного здания у многоквартирных домов на Соборной улице.

Как рассказали «КП-Саратов» в Генеральной прокуратуре, местное надзорное ведомство провело проверку.

Выяснилось, что чиновники отдали в аренду землю площадью 1 936 кв. м, а строить можно только на 566 кв. м. Наличие охранной и оползневой зоны, а также части дороги также никого не смутило.

В ноябре 2020 года предприниматель поставил забор, поэтому аварийным службам, скорой помощи и другим оперативным службам теперь очень затруднительно подъехать к домам.

В суд направлен иск о признании договора аренды недействительным, материалы проверки направлены следователям. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 293 УК РФ — «Халатность».

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.