Саратовских пешеходов просят «засветиться» на дороге

В Саратовской области с 7 по 11 декабря пройдет акция «Пешеход, засветись!».

- Необходимость подобных мероприятий продиктована сезонными условиями — сокращением светового дня, ухудшением погодных условий и видимости на дороге. Анализ показал, что в осенне-зимний период наблюдается рост ДТП с участием пешеходов, — сообщили «КП-Саратов» в региональной ГИБДД.

С октября по ноябрь случилось 50 ДТП с участием пешеходов, травмы получили 39 человек, 12 — погибли. Лишь в трех ДТП люди использовали световозвращающие элементы, причем именно эти пешеходы получили незначительные травмы.

В рамках акции госавтоинспекторы раздадут световозвращающие элементы в школах и местах массового пребывания граждан.

Водители, покидая машину на трассе, также должны использовать их, а за отсутствие нарушителям грозит 500 рублей штрафа.

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