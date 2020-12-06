Пропавшую в Перми женщину видели в Саратове

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В Саратове разыскивают пропавшую без вести Анну Ходесс.

Как сообщается в группе «Поисковый отряд "Регион59-поиск пропавших" Пермь»,24-летняя женщина ушла из церкви в Перми 11 ноября.

Позже ее заметили в Саратове, в районе проспекта Кирова и улицы Вольская.

Рост женщины 166 см, у нее плотное телосложение. Глаза серо-голубые, волосы темные у корней, осветленные, стрижка каре.

На момент ухода была одета в куртку баклажанового цвета выше колен, синие джинсы, серую вязаную кофту, серые сапоги на черной подошве.

Всех, кому известно местонахождение Анны Ходесс, просят сообщить по телефонам:

02, 102 — полиция;

112 — ЕДДС;

+7(342)241-36-40 — БРНС Пермь;

8-922-31-41-112 — волонтеры;

8-982-46-58-433 — инфорг Людмила.

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