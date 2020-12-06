В ковидных госпиталях имеются свободные койки

В ковидных госпиталях Саратовской области свободно 890 коек.

Как сообщил председатель правительства области Роман Бусаргин со ссылкой на министерство здравоохранения, проблем с госпитализацией нет.

- Однако от жителей поступают единичные обращения на специализированные горячие линии и в социальных сетях о трудностях с получением медпомощи. Каждая жалоба оперативно отрабатывается. Но при наличии свободных мест в ковид-госпиталях этого быть не должно, — заявил он.

По словам Бусаргина, Минздраву поручено проанализировать работу скорой помощи и медучреждений. Не должно быть отказов в госпитализации при наличии показания.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.