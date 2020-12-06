В Саратове мужчина и женщина отдали мошенникам почти 300 тыс. рублей

В Саратов два человека поверили незнакомцам по телефону и стал жертвами мошенников.

Как сообщили «КП-Саратов» в УМВД города, в обоих случаях звонившие представлялись сотрудниками службы безопасности банков.

36-летнему мужчине собеседник сообщил, что зафиксирована подозрительная активность на его кредитной карте. Для безопасности следует сообщить ее номер, срок действия, CVC-код, а также пароли из смс-сообщений. Как только просьба была выполнена, мужчина лишился 131 457 тыс. рублей.

Другая схема сработала в случае с 34-летней женщиной. Злоумышленница сообщила ей, что на нее пытаются оформить займ в 150 тыс. рублей. Для предотвращения мошенничества следует самой взять кредит и перевести его на «безопасную ячейку». После этого женщине позвонил уже другой человек, представившийся сотрудником правоохранительных органов. Пострадавшая поверила им и выполнила инструкции. Она взяла кредит и перевела 146 341 рубль на счет мошенников.

Были возбуждены уголовные дела.

- Если вам звонят люди, которые представляются сотрудниками банка, необходимо сказать, что вы перезвоните сами по официальному номеру финансовой организации. Сразу после этого необходимо обратиться по номеру горячей линии банка и уточнить у оператора, все ли в порядке. Никому нельзя сообщать полные данные карты, CVC/CVV- код на обратной стороне карты, коды из СМС и одноразовые пароли. Обо всех фактах мошенничества сообщайте в ближайший отдел полиции или по телефону «02» (с мобильного «102»), — настоятельно предупреждают в УМВД по Саратову.

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