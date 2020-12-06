Автомобиль сгорел у подстанции скорой помощи в Балакове

Автомобиль загорелся в Балакове. Кадр из видео Евгении Башмаковой

В Балакове Саратовской области утром 6 декабря горел автомобиль.

Как сообщили очевидцы, ЧП случилось в 7-м микрорайоне, на набережной Леонова.

В ГУ МЧС отметили, что вызов на возгорание поступил в 09:11. Горел автомобиль УАЗ.

Евгения Башмакова запечатлела пожар и его тушение на видео. Она сообщила, что это случилось неподалеку от подстанции скорой помощи, у здания бойлерной.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.