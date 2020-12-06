Автомобиль сгорел у подстанции скорой помощи в Балакове

Автомобиль загорелся в Балакове. Кадр из видео Евгении Башмаковой
В Балакове Саратовской области утром 6 декабря горел автомобиль.
Как сообщили очевидцы, ЧП случилось в 7-м микрорайоне, на набережной Леонова.
В ГУ МЧС отметили, что вызов на возгорание поступил в 09:11. Горел автомобиль УАЗ.
Евгения Башмакова запечатлела пожар и его тушение на видео. Она сообщила, что это случилось неподалеку от подстанции скорой помощи, у здания бойлерной.
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