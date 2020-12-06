Коронавирусом в Саратовской области заразились еще 255 человек

Коронавирус выявлен у 255 жителей Саратовской области Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Утром 6 декабря стало известно о 255 новых случаях заражения коронавирусом.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, выздоровели за сутки 199 человек.

Итого с начала пандемии оказались заражены 28 688 жителей области, а выздоровели 24 314.

У 149 новых инфицированных диагностирована пневмония, у 93 — ОРВИ, у 13 заболевание протекает бессимптомно.

Среди новых зараженных 15 детей до 18 лет и 94 человека старше 60 лет.

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