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В Саратове открыли мемориальную доску Константину Симонову

На церемонии звучали стихи писателя
Ольга СимоноваОльга Симонова
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На фасаде дома, где жил писатель, появилась мемориальная доска

На фасаде дома, где жил писатель, появилась мемориальная доска

Фото: Ольга Симонова

Сегодня, 5 декабря, в Саратове состоялось открытие мемориальной доски писателю Константину Симонову.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», доска появилась на доме, где он жил в 30-е годы, на улице Мичурина, 96.

На открытии присутствовали руководитель управления по охране объектов культурного наследия Саратовской области Владимир Мухин, руководитель управления культуры мэрии Саратова Максим Макуров, Всеволод Хаценко, волонтеры и другие.

- Все эти события показывают, как мы относимся к сохранению культурного наследия, как много мы делаем. Я благодарен депутатам, скульптуру Валентине Белозеровой, — сказал Мухин.

Владимир Мухин выступил со словами благодарности

Владимир Мухин выступил со словами благодарности

Фото: Ольга Симонова

В конце церемонии открытия Елена Смирнова зачитала стихотворение Симонова «Жди меня».

Изначально открытие должно было пройти 28 ноября, в день, когда Симонову могло бы исполниться 105 лет. Однако сегодня доску открыли в честь дня воинской славы.

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Культура