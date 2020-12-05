В Саратовской области назначили Вольского и Калининского прокуроров

В Саратовской области назначили двух новых районных прокуроров.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре, приказы о назначении 3 декабря подписал Генпрокурор РФ.

Вольским межрайонным прокурором стал 41-летний Константин Байкулов. У него есть высшее юридическое образование, жена и четверо несовершеннолетних детей.

В органах прокуратуры он работает с ноября 2000 года. Был помощником прокурора Ершовского района, старшим помощником прокурора Заводского района Саратова, заместителем прокурора Вольского межрайонного прокурора и так далее. С апреля 2017 года работал прокурором Романовского района.

Прокурором Калининского района стал 39-летний Павел Жаворонков. У него также есть высшее юридическое образование, жена и двое несовершеннолетних детей.

В органах прокуратуры он работает с октября 2003 года. Был следователем прокуратуры г. Димитровграда. В мае 2006 года принят на службу в органы прокуратуры Саратовской области на должность следователя Вольской межрайонной прокуратуры и так далее. С апреля 2020 года работал заместителем прокурора Калининского района.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.