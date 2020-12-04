Общественники не доверяют экспертизе, признавшей аварийным Дом Кибальникова

Состоялась встреча общественников и чиновников о сохранении исторического наследия Саратова

Саратовские общественники встретились с главой города Михаилом Исаевым, представителями администрации и депутатами.

Как сообщил «КП-Саратов» Александр Ермишин, лидер общественного движения «Жить здесь», встреча была посвящена сохранению исторического наследия города.

По словам Александра Ермишина, общественники и чиновники разошлись во мнении о том, как должно быть обеспечено сохранение наследия.

- Возможность в нашем понимании означает техническое состояние объектов и наличие заинтересованных в сохранении субъектов, а с точки зрения власти возможность определяется отсутствием у администрации обязательств по сносу, вытекающих из участия в тех или иных федеральных программах. Выходить же с законодательной инициативой об изменении федерального законодательства, никто из представителей власти, как я понял, не собирается, — отметил Ермишин.

Он также отметил, что администрация неоднократно отказывала активистам движения «Том Сойер Фест» в разрешении привести в порядок ряд зданий.

Напомним, некоторое время назад возникли опасения, что может быть снесен Дом Кибальникова на Бабушкином взвозе, который два года восстанавливали волонтеры. Была проведена встреча непосредственно на объекте, и чиновники представили копию экспертизы, что здание является аварийным.

- Мы с помощью друзей и единомышленников-архитекторов тщательно изучим предоставленный документ, поскольку есть все основания полагать, что экспертиза не отражает реального состояния здания, — заявил Ермишин.

Он выразил готовность в рамках Градозащитного совета решать проблему сохранения культурно-исторического наследия в масштабах города, региона и страны.

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