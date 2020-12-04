В Саратове водитель погиб в опрокинувшейся машине

На Елшанской произошла смертельная авария Фото: ГИБДД по Саратову

В Саратове сегодня днем, 4 декабря, случилось смертельное ДТП.

- По предварительным данным, около 13:20 у дома №25 по улице Елшанская 41-летний водитель Mitsubishi Lancer не справился с управлением, автомобиль опрокинулся, — сообщили «КП-Саратов» в областной ГИБДД.

Водитель погиб. Обстоятельства аварии устанавливаются.

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