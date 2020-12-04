В Саратове от коронавируса умерли 92-летняя старушка и 45-летняя женщина с раком

В Саратовской области за сутки от коронавируса скончались шесть человек.

В региональном Минздраве рассказали подробности об умерших пациентах: двух женщинах и четырех мужчинах.

Так, одной из скончавшихся стала 92-летняя женщина с атеросклеротической болезнью сердца. Она умерла в инфекционном отделении больницы в день поступления.

Также коронавирус унес жизнь 45-летней женщины с онкологией. Ее привезли в стационар со 100-процентным поражением легких.

Из четверых мужчин младшему умершему было 75 лет. Течение заболевания у него осложнилось миокардитом. Он страдал атеросклеротическим кардиосклерозом и гипертензией.

Скончались двое 70-летних мужчин. У обоих была артериальная гипертензия. У первого также была диагностирована ишемическая болезнь сердца, а у второго — ишемия головного мозга и симптоматическая эпилепсия.

Также от коронавируса умер 79-летний мужчина, страдавший ишемической болезнью и атеросклеротическим пороком сердца, подагрой и нефропатией.

Всего в Саратовской области насчитывается 262 жертвы COVID-19.

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