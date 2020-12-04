Театральная площадь Саратова лишится сцены

Сцену на Театральной площади разберут Фото: Екатерина Семенова

На Театральной площади Саратова начали разбирать сцену.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, это связано с тем, что она непригодна для эксплуатации.

К такому выводу пришли эксперты.

Теперь для проведения торжественных мероприятия городу придется брать сцену в аренду. Также прорабатывается возможность покупки новой.

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