Театральная площадь Саратова лишится сцены

Сцену на Театральной площади разберут
Фото: Екатерина Семенова
На Театральной площади Саратова начали разбирать сцену.
Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, это связано с тем, что она непригодна для эксплуатации.
К такому выводу пришли эксперты.
Теперь для проведения торжественных мероприятия городу придется брать сцену в аренду. Также прорабатывается возможность покупки новой.
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