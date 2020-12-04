В Саратовской области с понедельника начнется вакцинация от коронавируса

Вакцинация начнется с понедельника Фото: Артем КИЛЬКИН

В Саратовской области с понедельника, 7 декабря, начнется вакцинация от коронавируса. Первая партия вакцины должна поступить уже в субботу.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве здравоохранения, прививки будут делать медицинским и педагогическим работникам.

- Остальным категориям граждан вакцинация пока недоступна, — отметил советник министра Александр Колоколов.

Сейчас составляется реестр тех, кто желает сделать прививку. В него записываются добровольно. Позже им сообщат, где и когда они смогут пройти вакцинацию, будут обозначены соответствующие поликлиники.

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