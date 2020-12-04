Пассажирка иномарки попала в больницу после ДТП на Ломоносова

На Ломоносова столкнулись два авто Фото: ГИБДД по Саратовской области

В Ленинском районе Саратова вчера вечером, 3 декабря, столкнулись иномарки.

- В 19:30 напротив дома №8 по Ломоносова 22-летний водитель Volkswagen врезался в Renault Megane, за рулем которого был 25-летний мужчина, — сообщили «КП-Саратов» в областной ГИБДД.

В аварии пострадала 23-летняя пассажирка второй иномарки. Ее с травмами отвезли в больницу.

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