К Новому году в Саратовской области будет 50 аппаратов КТ

В Саратовской области к 1 января установят еще аппараты компьютерной томографии, всего их будет 50.
Как сообщил сегодня, 3 декабря, на заседании регионального правительства его председатель Роман Бусаргин, их уже ставят в медучреждения.
Также он заявил, что вскоре придут вакцины от коронавируса для врачей и учителей. Для этого создают специальные прививочные кабинеты.
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