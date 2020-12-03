За 2020 год в Саратове поймали 15 тысяч тонированных машин

В Саратове за 2020 год поймали более 15 тыс. тонированных машин.

И вот, с 30 ноября ГИБДД снова начала рейд «Тонировка». Дорожные полицейские будут останавливать автомобили и измерять уровень светопропускаемости стекол.

Как сообщили «КП-Саратов» в городской Госавтоинспекции, за нарушение водителю грозит штраф 500 рублей и обязательство снять пленку, иначе — арест до 15 суток.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.