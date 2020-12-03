В Саратове инвалид вынужден ночевать на трубах

Сегодня, 3 декабря, неизвестный горожанин в паблике «Саратов ЧП» соцсети «ВКонтакте» рассказал о вопиющем случае.

Мужчина написал, что инвалид вынужден ночевать на трубах, расположенных на улице Вавилова, 15\17.

В доказательство своих слов пользователь соцсети опубликовал видео с места событий.

Он призвал горожан помочь страдающему человеку.

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