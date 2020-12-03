В Саратовской области за сутки сгорели два дома.

- В 06:05 2 декабря поступил сигнал о пожаре в селе Звонаревка Марксовского района. Там горел двухквартирный жилой дом, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.

Площадь возгорания составила 56 кв. м. Его тушили девять человек и три машины.

Сегодня, 3 декабря, в 00:04 поступил вызов о пожаре в селе Алтата Дергачевского района.

Предполагается, что из-за неправильного использования электрооборудования загорелся дом. Его тушили шесть человек и две единицы техники.

Площадь пожара составила 84 кв. м.

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