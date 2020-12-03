Саратовские пловцы выиграли 12 медалей на чемпионате России

Фото министерства труда и социальной защиты области

Спортсмены из Саратовской области завоевали 12 медалей на чемпионате России по плаванию (спорт глухих).

- Область представляли воспитанники школы «РиФ» Андрей Живаев, Федор Матюшин и Диана Альберти. Их соперниками стали 143 человека из 24 регионов России. Чемпионат проходил с 28 ноября по 4 декабря в Астрахани, — рассказали «КП-Саратов» в министерстве труда и социальной защиты области.

Живаев выиграл на дистанции 50 метров вольным стилем, стал вторым на дистанциях 50 и 100 метров баттерфляй, бронзу на 100 метрах вольных стилем. Также он завоевал четыре серебряные и одну бронзовую медали в эстафетах.

Матюшин стал трехкратным победителем проходившего в рамках чемпионата первенства России и бронзовым чемпионом России в комбинированной смешанной эстафете 4x100 метров.

Спортсменов тренирует заслуженный тренер России Галина Филиппова.

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