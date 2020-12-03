Рецидивист из Балакова отобрал у ребенка телефон и сел на два года

Суд признал 23-летнего рецидивиста из Балакова виновным в грабеже.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, 13 августа мужчина отобрал телефон стоимостью свыше 6 тыс. рублей у 12-летнего мальчика на Коммунистической улице города.

По совокупности приговоров мужчина получил два года и один месяц колонии-поселения.

Приговор еще не вступил в законную силу.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.