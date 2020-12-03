Задушившего и зарезавшего дядю мужчину в Самойловке отправили в СИЗО

В Саратовской области под стражу заключили обвиняемого в убийстве дяди 33-летнего жителя Самойловки.

- Следствие считает, что в ночь с 27 на 28 ноября пьяный мужчина решил продолжить застолье и пошел в гости к своему 61-летнему дяде. На кухне мужчины стали пить, и старший, вспомнив обиду на родную сестру за то, что она продала много лет назад дом в другом регионе, стал материться. Племянник попросил не оскорблять его маму, но тот не унимался, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

Разозлившись, гость ударил родственника по лицу, тот упал, а мужчина продолжил бить его голове кулаками и чем под руку попадется. А потом схватил шнур удлинителя и задушил пожилого человека. На этом он не остановился и уже мертвого мужчину ударил в шею четыре раза ножом. После расправы злоумышленник пошел в полицию с признанием.

Судебно-медицинская экспертиза рассказала, что потерпевший скончался от асфиксии.

Мужчине предъявили обвинение и отправили под стражу.

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