В Саратовской области из-за коронавируса полностью закрылись шесть школ и 36 классов

В Саратовской области коронавирус повлиял на работу школ.

Как сообщила сегодня на брифинге, 3 декабря, замминистра образования Ирина Чинаева, полностью закрыты шесть школ, а также 36 классов в 20 школах.

Из-за ОРВИ и гриппа не работают девять школ и 52 класса в 22 школах, лицей в Питерке.

Также из-за COVID-19 пришлось закрыть два детсада — в Марксовском и Хвалынском районах и 16 групп в садиках по области.

В вузах на дистанционку перешли 116 групп.

Также когда температура достигает -20 градусов, дома остаются ребята с первого по шестой классы. Такие решения принимают власти на основании данных Гидрометцентра. Родителям посоветовали смотреть в 5-6 утра сайт местного отдела образования.

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