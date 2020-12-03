С пневмонией в больницах лежат почти 3,5 тысячи саратовцев

В Саратовской области в ковидных госпиталях лежат 3 546 человек. Такая информация прозвучала сегодня, 3 декабря, на брифинге в Минздраве.

- Из них у 3 417 пневмония, у 2 540 она осложнена коронавирусом. Пациентов на ИВЛ — 298, из них на инвазивной — 38, — рассказал замминистра здравоохранения Станислав Шувалов.

На дому лечатся 942 человека с коронавирусом.

Всего с начала пандемии заболели 10 748 мужчин, остальные 17 тыс. — женщины.

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