В четырех районах Саратова отключили воду

В Саратове сегодня, 3 декабря, отключили подачу водоснабжения на нескольких улицах четырех районах.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», примерно до 18:00 воды не будет на Большой Садовой, 152 и 3-м Рабочем проезде, 1, 3 и 5.

Ориентировочно до 20:00 водоснабжение отключили на Ипподромной, 8, 8а и 10, Братьев Никитиных, 6, в частном секторе улицы Новоузенская от Пугачева до Астраханской.

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