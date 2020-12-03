Под Саратовом мужчина кинул в престарелую мать стиральную машину

В Базарном Карабулаке осудили 55-летнего местного жителя. Его признали виновным в угрозе убийством.

- Пьяный мужчина 27 сентября 2020 года у себя дома поругался с 83-летней матерью. Он поднял с пола стиральную машинку «Малютка» и начал угрожать убийством старушке, лежащей на диване в метре от него. После этого он бросил технику ей на грудь, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области.

Суд отправил мужчину на 180 часов обязательных работ. Приговор в законную силу не вступил

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