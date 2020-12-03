В Саратове грабитель в маске отобрал у женщины деньги и золото

В Заводском районе Саратова полицейские задержали подозреваемого в разбое мужчину.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, 34-летняя женщина искала мастера для монтажа ворот. Она наткнулась на объявление, по которому прибыл злоумышленник.

Мужчина разведал обстановку, а потом пришел к ней в маске ночью и потребовал отдать деньги и золото, угрожая кирпичом.

Перепуганная горожанка тут же вынула 160 тыс. рублей и украшения на сумму около 68 тыс. рублей.

Она обратилась в полицию и спустя четыре часа злоумышленника задержали.

На рецидивиста завели уголовное дело.

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