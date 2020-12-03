Желание торговать наркотиками обернулось для девочки из Саратова колонией

В Заводском районе Саратова осудили 16-летнюю местную жительницу. Ее признали виновной в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере через интернет группой лиц по по предварительному сговору.

- Девушка нашла в интернете сайт с предложением заработать на закладке наркотиков и решила попробовать. Вечером 3 августа 2020 года ее задержали около дома по улице Парковая полицейские. В ее поясной сумке нашли несколько свертков. Исследование показало, что этот порошок — синтетический наркотик, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

Свою вину подросток признала. Суд отправил ее в воспитательную колонию на год и восемь месяцев.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.