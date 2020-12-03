Пьяного водителя из Пугачева отправили в колонию на 25 дней

В Пугачеве мужчину отправили в колонию, когда он не захотел отрабатывать наказание.

- В июне суд приговорил мужчину к 200 часам обязательных работ за повторное вождение и запретил два года заниматься деятельностью, связанной с вождением. Однако мужчина нарушал порядок отбывания наказания и условия. В связи с этим начальник уголовно-исполнительной инспекции обратился в суд, чтобы преступника отправили в колонию, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области.

Злоумышленника отправили в колонию-поселение на 25 дней из расчета один день лишения свободы за восемь часов обязательных работ.

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