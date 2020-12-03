Улицы Саратова от наледи очищает 171 единица техники

Сегодня, 3 декабря, саратовские улицы от снега очищает 171 единица техники.
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, работы проводятся во всех районах города.
Противогололедными материалами обрабатывают тротуары, дороги к социально-значимым объектам, дворы.
Ночью на уборку вышли 163 единицы спецтехники, вывезено 134 кубометра снега и наледи.
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