Улицы Саратова от наледи очищает 171 единица техники

Сегодня, 3 декабря, саратовские улицы от снега очищает 171 единица техники.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, работы проводятся во всех районах города.

Противогололедными материалами обрабатывают тротуары, дороги к социально-значимым объектам, дворы.

Ночью на уборку вышли 163 единицы спецтехники, вывезено 134 кубометра снега и наледи.

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