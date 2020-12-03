В Балашове двое юношей внаглую слили с «Жигулей» 15 литров бензина

В Балашове Саратовской области полиция раскрыла грабеж бензина.

- В 09:15 1 декабря обратилась 55-летняя гражданка. Пятью минутами ранее у нее во дворе по улице Советская кто-то открыто слил из ВАЗ-2105 ее мужа 15 литров бензина, — рассказали «КП-Саратов» в региональном ГУ МВД.

Правоохранители возбудили дело и поймали ранее не судимых 18 и 19-летнего парней. Бензина у них уже не было. Мера пресечения избирается.

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