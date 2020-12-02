Балаковец украл игровые приставки и триммер на 82 тысячи рублей

В Балакове осудили 37-летнего местного жителя за кражу.

- В период с 7 по 29 июня мужчина в магазинах торгового центра, пока его никто не видел, совершил шесть краж. Он украл игровые приставки и триммер: положил в темный пакет и прошел мимо кассы, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области.

Также 6 июня он украл с лестничной клетки подъезда дома по проспекту Героев велосипед за 5 тыс. рублей.

Всего сумма ущерба составила 82 614 рублей. Все украденные вещи он сдал в «комиссионку», а деньги потратил.

Суд отправил мужчину на восемь месяцев в колонию строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

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