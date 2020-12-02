Депутат Саратовской облдумы Гагик Киракосян подарил врачам планшеты и средства защиты

Гагик Киракосян подарил врачам скорой помощи планшеты и средства защиты

Депутат Саратовской областной думы (фракция «Единая Россия») Гагик Киракосян посетил ГУЗ СО «Балковская ССМП».

Он оказал благотворительную помощь медикам в непростое время распространения коронавирусной инфекции. Депутат вручил им компьютерные планшеты, которые необходимы при выездах к пациентам.

Кроме того, Гагик Киракосян приобрел для врачей средства защиты — перчатки. Эти подарки высоко оценили медицинские работники, которые постоянно работают в режиме повышенной готовности.

- Запасы средств защиты заканчиваются быстрее, чем мы рассчитывали. Врачи работают на передовой и не могут остаться без перчаток. Из-за большого потока выездов планшеты выходят из строя, а нам они просто необходимы, — отметила главный врач скорой помощи Ирина Неверова.

По словам депутата, сейчас всеми силами необходимо предотвратить распространение инфекции.

- От каждого из нас зависит вектор развития событий. Именно врачи скорой помощи, фельдшеры и медсестры сегодня на передовой, лечат, спасают тяжелых пациентов, рискуют сами заразиться, заболеть. И наш долг в это непростое время поддержать их и помочь, — сказал Гагик Киракосян.

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