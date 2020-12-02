Саратовец рискует остаться без Ford Focus из-за долга по кредиту

Фото: УФССП по Саратовской области

Приставы Волжского района Саратова арестовали Ford Focus местного жителя из-за кредитного долга.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП, мужчина взял займ в размере свыше 270 тыс. рублей, а отдавать деньги не торопился.

На него завели исполнительное производство, но на гражданина это не возымело никакого действия.

Если он все-таки не отдаст деньги, его транспорт 2008 года выпуска продадут в счет погашения долга.

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