Под Саратовом «КамАЗ» сбил велосипедиста

Велосипедист попал под колеса большегруза Фото: ГИБДД по Саратовской области

В Романовском районе Саратовской области вчера вечером, 1 декабря, в ДТП попал велосипедист.

- В 18:20 на 9-м км дороги из Романовки в Малое Щербедино 56-летний водитель «КамАЗа» сбил 52-летнего велосипедиста, — сообщили «КП-Саратов» в региональной ГИБДД.

Пострадавшего госпитализировали с травмами.

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