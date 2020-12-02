Панков: Предстоящие переговоры могут поставить точку в передаче двух дорог на федеральный баланс

.

Две дороги в Саратовской области могут быть переданы на федеральный уровень. Речь идет о трассах: Пенза — Ртищево — Аркадак — Самойловка — граница с Волгоградской областью и Саратов — Энгельс — Маркс — Балаково — Пугачев — Ивантеевка — граница с Самарской областью.

Об этом в своем телеграм-канале «Пара слов» рассказал депутат Государственной думы РФ Николай Панков.

- Как стало известно от помощников спикера Вячеслава Володина, на этой неделе пройдет встреча с Председателем Правительства России. Ранее уже прошло согласование с федеральным Минтрансом. Предстоящие переговоры могут поставить точку в передаче двух дорог, — пишет Николай Панков.

Дорога Саратов — Энгельс — Маркс — Балаково — Пугачев — Ивантеевка — граница с Самарской областью проходит по территории избирательного округа депутата.

- Знаю, это одна из наиболее загруженных трасс нашей области. На приведение ее в нормативное состояние необходимо порядка 20 млрд руб. Таких средств в бюджете региона нет. В случае передачи этих дорог на федеральное обеспечение, за их содержание будет отвечать Росавтодор, что улучшит качество покрытия и обеспечит безопасность автомобилистов, — отметил он.

Таким образом, Вячеславу Володину удалось передать все областные дороги на федеральный уровень. На балансе области остается только одна.

- Инициатива Володина по передаче областных дорог на федеральный уровень экономит средства регионального бюджета, и создает безопасную и качественную дорожную сеть. Это решение, как и многие другие проекты спикера, дают возможность для развития экономики области, инфраструктуры и создания новых рабочих мест, — уверен Николай Панков.

.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.