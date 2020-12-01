Очевидцы: пьяный водитель уходил от погони ГИБДД и устроил массовое ДТП в Балакове

В Балакове вечером 1 декабря произошло крупное ДТП.
Очевидцы сообщают о столкновении нескольких автомобилей на пересечении улиц Минская и Комарова.
По словам местных жителей, водитель одной из машин якобы уходил от погони ГИБДД. Предположительно, он был нетрезв.
Столкнулись как минимум три авто: ВАЗ-2115, «Лада Приора» и Mitsubishi Lancer. В результате все оказались сильно повреждены.
Пока сообщается об одном пострадавшем.
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