Очевидцы: пьяный водитель уходил от погони ГИБДД и устроил массовое ДТП в Балакове

В Балакове вечером 1 декабря произошло крупное ДТП.

Очевидцы сообщают о столкновении нескольких автомобилей на пересечении улиц Минская и Комарова.

По словам местных жителей, водитель одной из машин якобы уходил от погони ГИБДД. Предположительно, он был нетрезв.

Столкнулись как минимум три авто: ВАЗ-2115, «Лада Приора» и Mitsubishi Lancer. В результате все оказались сильно повреждены.

Пока сообщается об одном пострадавшем.

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