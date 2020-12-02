В Саратове 2 декабря будет мороз и солнце

В Саратове будет морозно и солнечно Фото: Екатерина Семенова

В Саратовской области днем 2 декабря будет холодно.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, небо будет преимущественно ясным, осадки маловероятны.

Утром сохранются туман и изморозь. На дорогах будет скользко. Ветер восточный, до 10 метров в секунду. Столбик термометра покажет днем до -10... -15 градусов.

Год назад 2 декабря было чуть теплее, около -1... -6 градусов. Но небо было затянуто облаками, а ветер дул порывами.

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