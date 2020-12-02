В селе под Саратовом мужчина зарезал гостя, который пытался забраться в его постель

Мужчина убил оппонента одним ударом ножа Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Ровенском районе Саратовской области 48-летнего жителя признали виновным в убийстве, а также хранении и сбыте боеприпасов.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, он признал вину и раскаялся.

Мужчина признал вину и раскаялся Фото: СУ СКР по Саратовской области

Мужчина с сожительницей 14 марта у себя дома в селе Первомайское принимали 58-летнего гостя. Они организовали застолье, во время которого сосед увидел в шкафу несколько патронов калибра 5,6 мм для охотничьего ружья. Хозяин не стал жадничать и подарил пять штук, что является сбытом боеприпасов.

Ночью все начали укладываться спать. Причем женщина легла в одной комнате, мужчина в другой, а гость устроился рядом с ним. Хозяину это не понравилось, он попытался спихнуть непрошеного соседа с кровати, но не получилось. Во время ссоры разгорелись старые обиды, когда оба ухаживали за нынешней сожительницей обвиняемого.

Хозяин дома взял на кухне нож и один раз ударил в грудь оппонента, после этого смог уснуть.

Утром он обнаружил мертвое тело и сперва решил скрыть улики. Мужчина выбросил нож в уличный туалет, а труп вытащил на улицу за дом. Однако позже осознал вину и сообщил в полицию.

Суд приговорил мужчину к девяти годам и четырем месяцам в колонии строгого режима.

Орудие убийства отправилось в уличный туалет Фото: СУ СКР по Саратовской области

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