В Саратове и Балакове нашли санитарные нарушения на фуд-кортах

На фуд-кортах в Саратове, Балакове, Балашове и Энгельсе наши санитарные нарушения.

Об этом рассказала глава Роспотребнадзора по Саратовской области Ольга Кожанова на заседании координационного совета 1 декабря.

Она отметила, что в основном эпидемиологические правила соблюдаются, но в 11 торговых центрах есть нарушения.

Кожанова призвала руководителей ТЦ устранить нарушения.

- В любом случае информация направлена в прокуратуру, — отметила она.

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