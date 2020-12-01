В Саратове и Балакове нашли санитарные нарушения на фуд-кортах

На фуд-кортах в Саратове, Балакове, Балашове и Энгельсе наши санитарные нарушения.
Об этом рассказала глава Роспотребнадзора по Саратовской области Ольга Кожанова на заседании координационного совета 1 декабря.
Она отметила, что в основном эпидемиологические правила соблюдаются, но в 11 торговых центрах есть нарушения.
Кожанова призвала руководителей ТЦ устранить нарушения.
- В любом случае информация направлена в прокуратуру, — отметила она.
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