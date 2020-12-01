Заболеваемость коронавирусом резко выросла среди работников сферы услуг в Саратове

В Саратовской области резко выросла заболеваемость среди работников сферы услуг — на 67% и составляет 9,5% от всей статистики.

Как сообщила на заседании координационного совета 1 декабря глава регионального Роспотребнадзора Ольга Кожанова, на 69% выросла заболеваемость на промпредприятиях и составляет 17% от всего количества.

- Однако за две недели на промышленных предприятиях не регистрируется коронавирусных очагов. Это помогли профилактика и дезинфекция, — отметила Кожанова.

За этот же период выявлен высокий удельный вес заболевших работающих — 42,4% и пенсионеров — 29%.

Дети до 18 лет стали болеть меньше на 29%. Количество инфицированных 50–64 лет выросло на 38,4%, а старше 65 — на 55%

Бессимптомно протекают 95% заражений коронавирус.

Уровень заболеваемости пневмонией снизился в Саратовской области, а вот ОРВИ превышает эпидпорог на 59,3%.

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