Саратовец требовал от женщины 50 тысяч рублей в обмен на интимные фото

В Саратовской области мужчины пытался шантажировать бывшую возлюбленную интимными фотографиями.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, он угрожал опубликовать ее фото и видео.

Когда женщина заблокировала шантажиста, тот начал рассылать компромат ее знакомым.

Во время разговора мужчина потребовал 50 тыс. рублей, чтобы удалить фото и видео. В противном случае он пригрозил продолжить распространение фото и видео с изображением женщины.

Вместо этого она обратилась в полицию и подозреваемый был задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело.

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