Саратовцам запретили охотиться на птиц

В Саратовской области с сегодняшнего дня, 1 декабря, закрылся сезон охоты на пернатую дичь.

- Он продолжался с 22 августа. Всего охотникам выдали 7 273 разрешения, что почти на 15% больше, чем в 2019 году. Охотпользователи — юридические лица на свои закрепленные территории угодий получили еще 6,5 тыс. бланков, — сообщили «КП-Саратов» в региональном комитете охотничьего хозяйства.

Объектами добычи в области стали утки, гуси, голуби, кроме видов, занесенных в Красную книгу, а также лысуха, вальдшнеп, перепел и серая куропатка.

За три с лишним месяца было проведено 1,5 тыс. рейлов и выявлено 55 нарушений правил охоты.

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